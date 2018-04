«Exigimos a los menores que no beban, pero los adultos hacemos botellón en las fiestas patronales» BLOG «Son pasos en la buena dirección, pero también hay que dejar claro que todo esto tiene que ir acompañado de un cambio social», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Sábado, 21 abril 2018, 02:08

Buenas, soy Emilio Calatayud. Parece que el Congreso y el Senado ya están en la recta final para dictar una ley que proteja a los menores del consumo de alcohol, lo cual es muy loable. La ley, y ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, contempla la posibilidad de multar a los padres de los menores que se emborrachen. Y si los padres quieren librarse de pagar, deberán acudir con los niños a cursos contra el alcoholismo. Me parece bien. Son pasos en la buena dirección, pero también hay que dejar claro que todo esto tiene que ir acompañado de un cambio social para que no se quede en nada. Me explico con un ejemplo que creo que se va a entender: Cómo les vamos a exigir a los menores que no beban alcohol si los adultos hemos convertido las fiestas patronales en botellones institucionalizados.

