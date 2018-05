Una exdiputada confiesa abusos sexuales de un político en Twitter gracias a #cuéntalo Tras la sentencia del caso de La Manada miles de mujeres se están atreviendo a contar sus experiencias bajo el hastag #cuéntalo IDEAL Jueves, 3 mayo 2018, 09:20

Twitter está estos días recogiendo multitud de experiencias terribles que miles de mujeres han tenido que vivir por culpa del acoso sexual. El último caso en llamar la atención ha sido el de la exdiputada de Coalición Canaria Dulce Xerach.

Bajo el hastag #cuéntalo miles de mujeres están teniendo el valor de compartir con el mundo las terribles situaciones de acoso y abusos sexuales que han vivido a lo largo de su vida. Un movimiento que ha nacido en Twitter a raíz de la sentencia del caso de La Manada.

Entre todas estas declaraciones está la de Dulce Xerach, exdiputada de Coalición Canaria, que asegura que hace 27 años un político abusó sexualmente de ella y le cerró las puertas en política.

«Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder«.

Muchos han mandado su apoyo a la exdiputada, pero otros le han recriminado que no dé el nombre del violador. Tras esto, ella ha salido a afirmar que no fue violada, sino que subrió abuso: «¿Violador? Le dije que NO y se quedó con el NO. Eso no es violación. Es abuso. Esa es la diferencia sobre la que llevamos discutiendo en este país. Lo mío no fue tan grave como lo que le ocurrió a la pobre chica de la Manada. Después vino otra cosa: las represalias por decir NO«.

Desde hace años Dulce está alejada de la política y trabaja en un reputado espacho de arquitectura