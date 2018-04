«Me dio 1,55 euros y me dijo que no contase nada. Yo cerré la puerta y me quedé llorando» Un barrio hostiga a una familia por denunciar los abusos sexuales de un vecino a su hija de 12 años ANA ÁVILA Domingo, 22 abril 2018, 11:54

Una pequeña de 12 años sufrió presuntos abusos sexuales en el baño de un bar por parte de uno de sus vecinos. Así lo relató la madre de la menor agredida durante el juicio por abusos sexuales que tuvo lugar esta semana en la Audiencia provincial de Pontevedra y por los que el acusado se enfrenta a 4 años de cárcel y otros 8 de libertad vigilada.

Según la versión de la niña, tras un biombo en la vista oral, la pequeña entró en el baño de un bar de la localidad de A Lama y se olvidó de pasar el pestillo. El hombre aprovechó su descuido para entrar en el aseo y empezar a besarla y realizarle tocamientos. «Me dio 1,55 euros y me dijo que no contase nada. Yo cerré la puerta y me quedé llorando», explicó la menor.

Esta historia y la denuncia no fue bien recibida en el pueblo, la progenitoria explicó que recibían reproches y «malas palabras» del resto de sus vecinos. De hecho, la madre de la menor incluso relató episodios de acoso con personas gritando de noche en las afueras de la vivienda en la que residía la menor.