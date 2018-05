Una estudiante presenta en sujetador y bragas su tesis para protestar contra una profesora La estudiante Letitia Chai durante la exposición de su tesis. / Facebook Al parecer días antes la profesora le dijo que la ropa con la que acude a clase es inapropiada IDEAL.ES Martes, 22 mayo 2018, 08:59

Una historia que está dando la vuelta al mundo y no es para menos. Una estudiante de último año de la Universidad de Cornell (Nueva York) presentó en bragas y sujetador su tesis para protestar con la afirmación de su profesora la semana anterior de que su ropa era inapropiada.

«Actuando en público: rendimiento en la vida cotidiana» para defenderse «contra las creencias opresivas», puso la universitaria Letitia Chai en el vídeo que colgó en Facebook live. La mecha que encenció esta llama fue que su profesora, Rebekah Maggor, afirmara que los pantalones que Chai llevaba unos pantalones que eran demasiado cortos, según informa The New York Post.

«Lo primero que la profesora me dijo fue '¿es eso realmente lo que te pondrías?», escribió Chai en su publicación de Facebook sobre el incidente. «La profesora procedió a decirme, frente a toda mi clase, que estaba invitando a los hombres a mirar mi cuerpo y alejarlos del contenido de mi presentación», manifestó. «Creo que estaba tan desconcertada que realmente no sabía cómo responder», relató a The Cornell Sun.

Algunos estudiantes defendieron a Chai y le recriminaron que era ella la persona inapropiada y cuestionaron su percepción de los hombres, pero otro de los estudiantes se puso del lado de la maestra diciendo que era una obligación moral de Chai vestirse de manera más conservadora. «¿Te ofende moralmente?», le preguntó Chai al estudiante antes de salir de clase.

Llegados al día de la presentación, la profesora le preguntó que qué iba a hacer y Chai respondió: «Voy a dar el mejor discurso de mi vida». La presentación fue retransmitida en directo a través de Facebook Live e incluso sus padres la estaban viendo desde Corea.

En declaraciones a The Sun, la profesora asegura que no les dice a sus estudiantes qué vestimenta tienen que ponerse, pero les pide «que reflexionen por sí mismos y tomen sus propias decisiones».