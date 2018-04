La estremecedora carta de un hombre al asesino de sus 4 perros Uno de los perros asesinados en Alicante. / Facebook «Le pedí a Dios que los hiciera eternos pero nadie contaba con un asesino sin escrúpulos» IDEAL.ES Jueves, 26 abril 2018, 12:38

La pasada Semana Santa el dueño de cuatro perros los encontró dentro de una balsa de agua con evidentes signos de violencia en la localidad alicantina de Muchamiel. Según informa el Diario de Mallorca, el hombre ha denunciado ante el Seprona que sus mascotas fueron torturadas y asesinada

Uno de los perros incluso apareció descuartizado y sólo han podido recuperar algunos pedazos de él. El propietario de los animales también ha escrito en su perfil de Facebook una carta dirigida a la persona que los mató.

Por un lado, segura que recompensará con 3.000 euros a quien ayuda a dar con la identidad del asesino: serán 6.000 euros si consigue que entre en la cárcel.

«Carta a un asesino de perros

Perdí a los perros de mis ojos, ellos que eran todo magia; ahora cuando me despierto en las mañanas ya no los veo en su camita roncar, ya no me despiertan a las tres de la mañana para que lo saque a hacer pipí y beber agua y ya no me mira con sus ojitos y manchitas llorones. Lo extraño mucho.

Hoy recuerdo todas esas noches que se levantaban uno y otro para beber agua, luego volvían y se acercaban a mi cama para asegurarse de que todavía estaba allí antes de regresar a sus camitas y aun cuando eran más jóvenes bricanban conmigo y me abrazaban; yo los amaba y ellos a mí.

Siempre le pedí a Dios que me los hiciera eternos, que no me los quitara nunca, que siempre los dejara conmigo, pero nadie contaba que hay un asesino sin escrúpulos.

Es duro despedirse de mis perros y sin llegar su día de ancianitos, solo tenían tres y cuatro años, eran bebés, ellos me tenían que acompañar durante más de 15 años.

Mis perros me apoyaban cuando más lo necesitaba y bien sabía, porque corrían conmigo y me 'lengüeteaban' toda la cara, me abrazaban me miraban y sin decirme nada me lo decían todo.

Linda, mi ojo derecho, me miró con sus ojitos de amor cuando mi vida era un desastre. Me ayudó a reconstruir mi vida rota cada noche que lloraba.

Siempre me enseñó lo bueno de la vida, nos dio su amor sin importar nada, se quedaba dormida y vigilaba de la gente mala.

Desde que fallecieron mis perros, mis mejores amigos, visito su tumba y me quedo ahí, sentado, fijo viendo sus tumbas durante cinco minutos, triste. Luego grito para que vuelva. Me vuelvo loco cuando veo que sus croquetas están en sus comederos y no se lo come nadie.

Les extraño tanto. Ellos tenían el deber de guardarme a mí, se suponía que tenían que llegar hasta que yo llegara a viejo, pero no así.

Aquí está su cama vacía, mis ojos lo buscan y mi corazón roto, vacío de saber cómo ha sido esa muerte.

Ellos son esa magia, los perros de mis ojos, mis mejores amigos«.