La estremecedora carta de un funcionario de la cárcel de Almería tras el ingreso de Ana Julia "Llevaba muchas noches despertándome sobreexcitado con la cara del demonio, de la bruja de Gabriel", manifiesta IDEAL.ES Jueves, 22 marzo 2018, 10:24

La entrada de Ana Julia Quezada a la prisión almeriense de El Acebuche sigue provocando reacciones. Tras conocerse que sus compañeras de cárcel lucían pequeños pescados en homenaje a Gabriel Cruz, un funcionario emitió una carta que desveló recientemente el programa de Antena 3 ‘Espejo Público’. En ella explica la dificultad que atraviesa para realizar su trabajo con este caso en particular, a pesar de haber estado en otras cárceles con delincuentes reconocidos a nivel nacional. “Llevaba muchas noches despertándome sobreexcitado con la cara del demonio, de la bruja de Gabriel”, recalcó.

El empleado público reconoció en la misiva que, a pesar de su experiencia, que le llevó durante 20 años a pasar por cinco centros diferentes donde coincidió con presos de la talla de El Rafita, Pakito, De Juana Chaos, Txapote o “violadores de sus propios padres o de sus propios hijos”, este caso es diferente. “Quizá sea por tener hijos en edades similares, el caso de Gabriel me ha superado”, añadió. Así se encuentra Ana Julia Quezada en la prisión de El Acebuche:

“La primera mañana que entré a trabajar, tras el ingreso de Ana Julia, me costó ponerme el uniforme. Quizás lo que más miedo me daba, lo que más odio me despertaba era la certeza de saber que a ella no le va a pasar nada. Si tuviera que defenderla no dudaría ni un solo segundo en poner mi vida en peligro para salvarla. Quizás esa sea la diferencia entre ella y yo”, sentenció.