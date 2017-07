El estremecedor relato de una madre cuyo bebé murió al enredarse con una manta en la cuna "NUNCA dejaré de sentirme responsable, repetiré esto durante el resto de mi vida sabiendo EXACTAMENTE que podría haberlo hecho de otra manera" IDEAL.ES Viernes, 7 julio 2017, 11:10

Jordan DeRosier, una madre estadounidense, ha publicado una imagen en su cuenta de Facebook en la que aparece llorando junto a su otro hijo, después de que su hermano pequeño muriera al enredarse con una manta de la cuna.

The Mirror informa que Jordan se sintió obligada a revelar la verdadera razón detrás de Sloan, a pesar de admitir que en un principio no quiso explicar las circunstancias. "No voy a permitir que nadie intente culpar a quien no se debe", apuntaba.

"Nunca piensas que te pasará a ti, nunca crees que será tu bebé", lamenta. "NUNCA dejaré de sentirme responsable, repetiré esto durante el resto de mi vida sabiendo EXACTAMENTE que podría haberlo hecho de otra manera", reconoce la mujer.