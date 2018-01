La espeluznante doble vida de 'la viuda' que convirtió en asesino a su amante EFE María Jesús M.C, detenida por el asesinato de su marido, el ingeniero alicantino Antonio Navarro, se mostraba apesadumbrada en su círculo más próximo R. I Miércoles, 31 enero 2018, 13:51

Cinco fueron los meses en que María Jesús M.C., ‘Maje’, y Salvador M.L., tuvieron el teléfono intervenido por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Valencia, que se encargó de investigar el asesinato del ingeniero alicantino Antonio Navarro. El segundo fue el encargado de asestar hasta ocho puñaladas a su víctima el pasado mes de agosto cuando esta se iba a trabajar. Ahora, ha trascendido una conversación mantenida por ‘Maje’, mujer del asesinado, y su amante que cumplió con el cometido de ser el verdugo.

Dicha conversación, difundida por ABC, se produjo seis días después de que ambos se reunieran en un centro comercial de Valencia, un momento que fue clave ya que durante el encuentro se incriminaron sin tapujos y desvelaron detalles de cómo planificaron el asesinato de Antonio en el garaje de su vivienda, situada en el barrio valenciano de Patraix. Dos días más tarde de la llamada, ambos fueron detenidos.

Esta es la reproducción literal de la conversación

Salva: No... es que... me ha venido a la cabeza, que, que, es verdad, que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa y me ha venido a la cabeza que... en cierta medida también tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas, entonces...

Maje: Qué va ¡Jamás! Te dije que eso yo...

Salva: Ya.

Maje: Lo tenía apar... que no, o sea... es que ni lo pensaba. O sea te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido, es que ni me lo acabas de recordar tú porque es que no lo tengo yo en mente eso ¡nunca!

Salva: Pues me ha dado un bajón, me ha dado un bajón bestial.

Maje: Ya, pero es que eso te lo pondrás tú en la cabeza, no... O sea, no intentes poner tus pensamientos en los míos porque te vas a equivocar.

Salva: Y... el otro día llamé a la Policía.

Maje: ¡Qué dices! (gritando)

Salva: A mi amigo.

Maje: Ahhh...(aliviada)

Salva: A mi amigo, a mi amigo.

Maje: ¡Dios! Salva, no hagas locuras, ¿eh?

Además de la conversación mantenida con el asesino confeso de su marido, la Policía captó otra llamada mantenida por la mujer con una de sus amigas, quien responde al nombre de Rocío. Llamó la atención que buscase a un perfil diferente al de sus amoríos. Salvador era un hombre de 47 años y ella solía buscar jóvenes guapos y atléticos. “He mantenido alguna relación sexual con él, pero esporádicas y solo sexo oral, porque no me atrae físicamente”, confesó en su declaración a los investigadores.

“Con Antonio no quería movida, y este me va a follar como lo hizo en el baño”

Lo cierto es que María Jesús mostraba una doble personalidad. Jugaba su papel de viuda triste en su círculo más próximo y luego mostrarse de forma diferente ante sus amigas. Con Rocío, por ejemplo, mantuvo una conversación que así lo confirma:

“Rocío, nosotras tenemos tres puntos que nos definen a la perfección: Uno, estamos muy locas; dos, nos gusta la movida, la movida con tíos buenos. Yo, con Antonio que en paz descanse, no la quería y ese (en referencia a un mosso con el que mantuvo una relación en Barcelona) me va a follar como me folló en el baño”.

Esta fue la conversación con su amiga Rocío en la que se desprende que quedarse sin su marido le supuso “una liberación”. Incluso apunta a algún que otro motivo económico.

La reproducción literal es la siguiente:

Maje: Qué muerto de hambre y que hijo de la gran... Que se pudran, tía, que a mí me han dejado en 5.000 euros ¿vale? pero tranquilo que salgo adelante, y se lo restregaré, se lo restregaré, ¿vale? Rocío, madre mía, yo no esperaba eso.

Rocío: ¿Te has enterado hoy?

Maje: Sí, esta mañana, pero, ¿sabes qué te digo? que yo soy feliz, te lo digo de verdad.

Rocío: Te lo digo porque te has quedado, ahora ya sabes.

Maje: ¡Clarooo! Yo ahora soy feliz y gracias a Dios que no se me ocurrió tener un nene, por mucho que me gusten los nenes, gracias a Dios (...) Yo ahora voy a ser feliz y voy a hacer la vida que quiero, no sé aún con quién, me da igual. Yo me lo estoy pasando muy bien, y ahora contigo puedo hacer los planes que me da la gana.