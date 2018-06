Toda España admira a Manu, el héroe que salvó la vida a un conductor que sufrió un infarto al volante 01:05 Así lo cuenta él mismo: «Yo es que según he visto la leche, he llegado he visto quién estaba mejor, la mujer o el hombre... El hombre creía que estaba mejor de lo que estaba» ATLAS Lunes, 11 junio 2018, 08:49

Un conductor de 47 años, que viajaba con su pareja, empotró su coche contra una valla tras sufrir un infarto. Sucedió este domingo en Madrid, Casi atropelló a una madre y a su hijo de cinco años. Su vida corría peligro por segundos mientras llegan los equipos de emergencias. Y es ahí cuando intervino Manu, socorrista de 19 años que esperaba el autobús.

«Hemos roto la puerta, hemos roto la valla, me he dejado la espalda y le hemos sacado»

«Yo es que según he visto la leche, he llegado he visto quién estaba mejor, la mujer o el hombre... El hombre creía que estaba mejor de lo que estaba, no sabía que le había dado un paro cardíaco, estaba respirando muy fuerte, creía que le había dado un ataque de ansiedad por los niños, por el atropello. Luego ya he visto que ha empezado a cerrar los puños, que estaba ya en shock«.

Varios testigos le dijeron erróneamente que no actúe, pero él hizo valer sus conocimientos en reanimación. «Hemos roto la puerta, hemos roto la valla, me he dejado la espalda y le hemos sacado». Felicitado por su heroísmo y una actuación vital en el momento preciso.