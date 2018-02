Los 5 errores más frecuentes al hacer patatas fritas Un plato que encanta a todos pero que quizá no es tan fácil como parece IDEAL.ES Domingo, 18 febrero 2018, 13:11

Las patatas fritas se hayan convertido en una de las guarniciones más populares del mundo. Las razones son obvias: son fáciles y rápidas de preparar, gustan tanto a grandes como a pequeños y casan bien con cualquier cosa.

Pocas cosas son tan sencillas de hacer, sin embargo, a todos, alguna vez, nos han salido patatas fritas crudas, aceitosas, blanduchas, seguramente por caer en alguno de estos errores.

1. Cortar las patatas con tamaños diferentes: No decimos que no se puedan cortar al gusto, pero si cortamos las patatas con tamaños diferentes necesitarán tiempos distintos para freírse, tanto por dentro como por fuera. No obstante, se recomienda cortarlas en forma de bastón con no más de cinco milímetros de grosor.

2. No las dejamos en remojo: Las patatas contienen almidón, y para eliminarlo debemos remojarlas una vez las hayamos cortado durante al menos media hora. Así quedarán más crujientes y no se pegarán al freír. Ten en cuenta que después de dejarlas en remojo se deben escurrir y secar bien. Poner algo húmedo en aceite hirviendo no es una buena idea.

3. No secas las patatas. El exceso de agua puede arruinar nuestro platazo de patatas fritas, de manera que es conveniente lavarlas una vez estén cortadas, con el objetivo de retirar el exceso de almidón, y posteriormentesecarlas con cuidado. Este es un punto clave del proceso, y conviene hacerlo a conciencia. Es importante secar y freír inmediatamente, evitando dejar las patatas cortadas a temperatura ambiente durante mucho rato.

4. Ser tacaño con el aceite: El aceite, ya sea en la freidora o en la sartén, debe recubrir completamente las patatas. Esto significa que vamos a tener que utilizar una gran cantidad de aceite para elaborar un simple plato de patatas y que, si hay varios a cenar, va a haber que hacer varias rondas de fritura, pues las patatas, además, deben quedar separadas unas de las otras. No vale, pues, eso de echar un dedo de aceite y vaciar en él una gran fuente de patatas, porque el resultado va a ser el más absoluto desastre.

5. No salas en el momento preciso. Es importante salar las patatas en el preciso momento en el que salen de la sartén, aún calentitas, justo antes de servirlas.