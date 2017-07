El error que todos cometemos al freír los alimentos Las frituras realizadas de forma adecuada no tienen por qué ser malas IDEAL.ES Lunes, 3 julio 2017, 00:33

Estamos inmersos en la ‘Operación Bikini’, lo cual significa que tenemos ciertos alimentos totalmente prohibidos, como por ejemplo las grasas, pero, ¿y si te contamos que las grasas no son las culpables de que engordes? Según varios estudios, son los carbohidratos los causantes de que este año tengas más de un ‘michelin’.

No obstante, esto no significa que los fritos sean la comida estrella para lucir un cuerpo diez, ya que la grasa si tapa ciertas zonas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el abdomen, especialmente si no los cocinamos de forma adecuada.

Sin embargo, no te preocupes, ya que hemos detectado cuál es el principal error que cometemos la mayoría de mortales a la hora de cocinar fritos, la temperatura, y nos hemos propuesto solucionarlo, así que sigue leyendo porque te damos todos los detalles de cómo debe ser la temperatura ideal.

Para conseguir una buena fritura el aceite debe estar a una temperatura alta, entre unos 140 y 180 grados, con el objetivo de que lo cocine por dentro y lo dore por fuera.

No obstante, es recomendable que adecuemos la temperatura del aceite a los distintos alimentos que vamos a cocinar. Así, a unos 160 grados deberíamos cocinar alimentos precocinados como verduras y pimientos; a 140 grados, alimentos con agua y gruesos, como por ejemplo una merluza, y finalmente, a 180 grados, alimentos pequeños, como croquetas o patatas.

Por otro lado, también es importante que el aceite nunca esté demasiado caliente, puesto que generará sustancias tóxicas y modificará el sabor de nuestros alimentos. Además también debemos tener precaución con la cantidad de aceite que utilizamos, ya que si nos excedemos nuestros alimentos quedarán muy aceitosos.