El emotivo gesto de sus compañeros: le regalan un vuelo para visitar a su familia tras 6 años sin verlos
Domingo, 29 abril 2018

Mary Keulana-Riotutar es una chica de Hawái que tuvo que mudarse a Laredo, en Texas, por una beca deportiva para hacer jugadora profesional de voleibol. Sin embargo, este sueño se vio truncado y trabaja desde entonces en el restaurante Cheddars Scratch Kitchen para poder costearse su vida allí. Y solo le ha dado para eso porque en los últimos 6 años no ha podido costearse un billete de avión para ver a su familia y amigos.

Pero las tornas cambiaron a finales de marzo. Como un dio más acudió a su trabajo sin saber la sorpresa que le tenían preparada. Sus compañeros de trabajo fueron entrando poco a poco en la cocina del restaurante para darle la sorpresa inesperada. Uno a uno le fueron diciendo las cosas buena que posee como trabajora, compañera y amiga.

Imaginaos si os hacen esto a vosotros. Mary era un mar de lágrima embargada por la emoción del momento. Y cuando creía que solo se trataba de un hermoso homenaje, llegó el premio gordo: le regalaron un vuelo ida y vuelta para que volviera a su casa y pudiera, por fin, reunirse con los suyos a casi 6.000 kilómetros de distancia y tras 6 años sin verlos.

Mary compartió el vídeo en su perfil de Facebook acompañado de un emotivo mensaje que se hizo viral en cuestión de horas:

Dice así: «Atención, vídeo muy emotivo (al menos para mí): normalmente, no publico este tipo de cosas, pero esta vez no puedo no hacerlo. No hay palabras para expresar mi gratitud. Así que empezaré diciendo que si todos me conocen, no soy de Laredo, soy de Hawaii y bueno, hace cinco o seis años que no estoy en casa. Echo de menos a mi madre, a mi familia, a la comida, el «aloha», a TODO y mira que hablo sobre ello TODO EL TIEMPO. Así que la semana pasada, personas que apenas conozco desde hace más de un año, mis compañeros de trabajo y amigos decidieron darme la mayor bendición que he recibido ¡un vuelo a casa! Y mientras escribo esto no puedo encontrar las palabras para describir cómo me siento o cómo agradecer a todas y cada una de las personas que me ayudaron. Sé que a veces no soy fácil de carácter, pero quienes me conocen saben que pueden contar conmigo para lo que sea y que tienen mi apoyo, aunque sea solo para escuchar o hablar con un amigo. Gracias a mi familia »Cheddars« por enviarme a casa con mi hermosa mamá».