El emotivo anuncio de Navidad sobre la amistad que conmueve a todo el mundo El spot, llamado 'Tenemos que vernos más', empieza con una imagen a la que los usuarios de Facebook ya están acostumbrados: un recordatorio del aniversario de una amistad IDEAL.ES Viernes, 24 noviembre 2017, 12:20

Las campañas publicitarias buscan, cada vez más, tocar la fibra sensible de los telespectadores y de sus potenciales clientes, sobre todo cuando se acercan fechas de reuniones familiares y reencuentros como la Navidad. Eso, precisamente, es lo que ha intentado la marca de licor Ruavieja, que ha lanzado una campaña muy emotiva, que está conmoviendo a todo el mundo.

El spot, llamado 'Tenemos que vernos más', empieza con una imagen a la que los usuarios de Facebook ya están acostumbrados: un recordatorio del aniversario de la amistad con un contacto en la red social. Así, el protagonista del anuncio, decide escribir a su amigo, al que hace mucho que no ve, para recordarle que la red social desconoce cuánto tiempo llevan sin verse y que tampoco sabe cómo de profunda llegó a ser su amistad.

“Apuesto a que esta red social no tiene ni idea de las cosas que te dan miedo. De lo mucho que te aterra hacer daño a los demás, sobre todo a los amigos. Por eso supongo que es incapaz de comprender por qué llevamos tanto tiempo sin vernos. Pero no la culpo, también a mí me cuesta entenderlo”, dice el protagonista, justo antes de borrar el mensaje e ir a recuperar su amistad en persona.

Tal y como afirma en Verne Juan García-Escudero, director creativo de la campaña, este es ahora el tipo de lenguaje que conecta con el público. Es por eso que decidió contactar con el director de cine Santiago Zannou para que dirigiese el spot, destinado a recordar la importancia de mantener los vínculos afectivos.

La campaña está siendo todo un éxito, puesto que está consiguiendo conmover a todo espectador que tiene la oportunidad de verlo. Y es que García-Escudero y Zannou ya tienen experiencia en este tipo de anuncios lacrimógenos, puesto que fueron ellos los que crearon los últimos y emotivos anuncios de la Lotería de Navidad, basados en la idea de compartir (el dueño del bar que reserva el décimo o la maestra que cree haber ganado la Lotería).