La emotiva historia tras esta foto viral impacta a las redes La imagen dio la vuelta al mundo y él decidió contar su historia IDEAL.ES Domingo, 22 abril 2018, 12:12

Cody Shugart es un niño que creció sin padre, pero cuenta que siempre tuvo hombres buenos alrededor. Después de ser padre, decidió compartir la foto de su hijo con un vecino. La imagen se hizo viral y Cody decidió contar la historia que escondía esta emotiva historia.

«Milton West era mi vecino de la puerta de al lado en mi infancia. Yo le conocía como Mr. Chip. Se jubiló de la química DOW como operador. Siempre estuvo ahí por mí desde que yo tenía dos años. Crecer sin un padre fue difícil para mí. Pero el buen señor me rodeó de grandes hombres, Mr. Chip era uno de ellos. Siempre me predicó el valor de una educación, me enseñó a cuidar de un jardín, me enseñó a mirar a la gente por cómo son y no cómo parecen, me enseñó a tratar a mi madre como a una santa y muchas otras lecciones. Sus contribuciones para convertirme en un buen hijo, hombre y padre son enormes», explica Cody.

«Siempre estaré agradecido a Dios por ponerle en mi vida», apunta. «El pasado mayo, mi mujer y yo tuvimos un niño al que llamamos Bob Wayne Shugart. Cuando Mr. Chip y su mujer Shirley le vieron se enamoraron de él. En ocasiones le cuidan y vamos a verles cuando podemos». Para Mr. Chip, el hijo de Cody es especial: «Dice que es su nieto».

Cody está «agradecido» de que Mr. Chip y Shirley estén en la vida de su hijo. «Si él aprende la mitad de cosas de Mr. Chip que yo, será un gran hijo, hombre y padre».

Y finaliza con una bonita reflexión: «Todos los días leo algo negativo y cómo las relaciones interraciales son peor que nunca. No estoy de acuerdo y espero que esto sea un mensaje positivo de amor para mucha gente. Esta es solo una pequeña historia de Victoria, Texas. Estoy seguro de que hay millones de historias similares en todo EEUU».