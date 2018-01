La emotiva fotografía de un médico con un bebé prematuro En la imagen, se ve a un recién nacido en una incubadora que extiende su mano con el puño apretado. El médico, que está a su lado, le extiende el suyo R. I. GRANADA Domingo, 28 enero 2018, 15:26

Un usuario de Reddit ha publicado una emotiva foto de un doctor junto a un bebé recién nacido que lucha por la vida. En la imagen, se ve a un bebé prematuro en una incubadora que extiende su mano y aprieta el puño. El médico, que está a su lado, le extiende el suyo.

El título de la fotografía es 'First of many', el primero de muchos, la imagen simboliza la fortaleza entre ambos, según publica RT. Además la conmovedora foto se ha vuelto viral, acumulando más de 13.000 de 'me gusta' en un solo día.