La emotiva carta a su hermana desaparecida en 1966: «Sé que te secuestraron. Papá nunca dejó de buscarte...» Diane, la pequeña de 7 años, actualmente tendría casi 53 ANA ÁVILA Domingo, 27 mayo 2018, 12:15

El 17 de septiembre de 1966 en el Parque Provincial Grundy Lake a la edad de dos años desapareció Diane Prevost. Su familia siempre ha estado segura de que se trató de un secuestro.

Ahora, Lise Nastuk, su hermana mayor, le ha escrito una carta titulada 'Cartas desde casa', enmarcada dentro de la campaña que ha sido creada por el Centro Canadiense de Protección Infantil.

«Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Sé que probablemente no me recuerdas, pero quiero que sepas que no hay ni un día que no piense en ti. Hace 51 años alguien te alejó de nosotros y nuestras vidas nunca han vuelto a ser iguales. Toda nuestra familia estaba de camping el 17 de septiembre de 1966 cuando tú desapareciste. Querías volver a la caravana para ver a los abuelos. Tenías miedo al agua y no querías jugar en la arena. Mamá le pidió a papá que te trajera de vuelta y él dijo que primero desenredaría su cuerda de pescar. Eras muy testaruda Diane, no esperabas. ¿Por qué no esperabas? Alguien estaba esperando para secuestrate. Desde entonces no sabemos dónde estás«, narra la carta.

«Papá nunca dejó de buscarte. Durante muchos años, en el aniversario de tu desaparición él volvía al Parque Provincial de Grundy a buscarte. Nunca se dio por vencido, incluso en su lecho de muerte no estaba listo para irse porque tenía asuntos pendientes. No te encontraron. Su único deseo era tenerte de vuelta en nuestra familia. Diane, si lees esta carta por favor sé consciente de que tu familia real te sigue buscando. No te dimos en adopción, te secuestraron. Queremos que vuelvas a casa, Diane. No hemos perdido la esperanza de que tú estás esperando que te encontremos. Hasta que nos volvamos a encontrar, hermana pequeña» afirma finalmente Lise Nastuk.