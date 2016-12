Los colegios públicos valencianos tendrán que respetar el nombre y vestuario que elijan los alumnos transexuales

Los colegios valencianos públicos -y aquellos otros que quieran sumarse- aplicarán un protocolo impulsado por la Conselleria de Educación de la Generalitat que permitirá que los alumnos transexuales o intergénero poder elegir el nombre con el que quieren que se dirijan a ellos, así como la indumentaria que quieren llevar o las instalaciones -vestuarios y lavabos- que deseen utilizar.

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha creado el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad a los centros educativos, una medida que entra desde hoy en vigor con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Se activará en los centros educativos públicos y se podrán acoger todo el resto que lo desean.

La finalidad de este protocolo, explica la administración educativa a través de un comunicado, es "favorecer la inclusión educativa, asumir la igualdad y la diversidad como valores capitales e irrenunciables, de forma que todas las personas que conforman la comunidad educativa respetan y hagan respetar los derechos humanos". Por eso, "será imprescindible facilitar la construcción de su identidad y la participación activa en la vida del centro, de forma que sienta la pertenencia real al grupo de iguales, al centro y al entorno", añaden.

Asimismo, el protocolo "ayudará los equipos directivos y los orientadores de los centros a tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad a los centros educativos como opciones sociales normalizadas y ayudará a prevenir casos de acoso escolar".

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha explicado que "la educación valenciana aspira a convertirse en un espacio de inclusión en que todas las personas que forman parte puedan desarrollar su identidad libremente y sin trabas". Por eso, "es necesario el esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa para reconocer y poner en valor la diversidad".

Los centros educativos elaborarán su proyecto educativo de centro, el Plan de convivencia e igualdad, y el resto de reglamentos, planes y programas de centro, desde los principios del respecto a la libertad individual hasta los derechos de identidad de genere y orientación sexual, libremente expresados por los miembros de la comunidad educativa.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Desde el punto de vista de la organización del centro, se adecuará la documentación administrativa del centro docente en consideración al nombre y el género con que se siendo identificado el alumno o alumna, a petición de la familia o de quien ejerza la tutoría legal, cuando lo comunique por escrito, mientras el alumno o alumna sea menor de edad o no esté emancipado.

No obstante, la documentación oficial del alumno o alumna no podrá modificarse hasta que no se realizo el cambio de nombre en el Registro Civil y se traslado al centro la documentación pertinente. En cualquier caso, se priorizará el bienestar del alumnado.