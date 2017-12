El duro relato de un andaluz parapléjico tras un accidente se hace viral "Hoy cumplo 8 años de la vida extra, esa que no saben cómo pero mantuve a pesar de todo el destrozo que le hice a mi cuerpo" IDEAL.ES Domingo, 24 diciembre 2017, 10:25

El pasado 18 de diciembre se cumplieron ocho años de la 'vida extra' del andaluz Sergio Hijano Lopez, ocho años de un fatídico accidente que le dejó en silla de ruedas. "18 de diciembre 2009, el 112 recibe a las 22:40 una llamada comunicando de un accidente de motocicleta con el conductor herido, ese era yo. Hoy cumplo 8 años de la vida extra, esa que no saben cómo pero mantuve a pesar de todo el destrozo que le hice a mi cuerpo, yo y la farola número 91 de la Avenida Juan Carlos I en Vélez-Málaga", así comienza su post en Facebook, compartido más de 2.000 veces.

El malagueño asegura que "es complicado" resumir con una foto o en un párrafo todos estos años. Ha elegido una imagen del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde pasó nueve meses de su vida "recibiendo una atención imprescindible" para ser quien es ahora.

Cuenta que en esa fotografía acababa de llegar al centro. "Con la mirada perdida sin saber lo que me esperaba, únicamente llegué con mi familia, mis dos camisetas del @malagacf y del Unicaja y fotos de mis hijas, esas que estuve tanto tiempo sin ver y que estuve a punto de dejar huérfanas por mi irresponsabilidad", reconoce.

"Esa cama estuvo soportando mis lágrimas noche tras noche, no podré nunca explicar con palabras todo lo que sentía, ese miedo a lo desconocido, la incertidumbre, mucha tristeza, sentimiento de culpabilidad", relata tras confesar que se encuentra así "por coger la moto bajo los efectos del alcohol".

Al recordar lo que le hizo pasar aquellas navidades a su familia, que "pasaron horas y horas en la puerta de la UCI en Nochebuena o Navidad sin saber con seguridad si viviría o no", aprovecha para pedir a todo el que le lea que no conduzca si ha bebido. "Recuerda que siempre habrá alguien en casa esperando, y si no lo haces por ti, hazlo por ellos, no se merecen que tu irresponsabilidad la sufran tus seres queridos", así finalizan estas líneas que han calado entre los usuarios de la red social.