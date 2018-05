Las duras palabras del padre de Diana Quer sobre 'El Chicle': «No desnudó a la niña para llevarla a misa...» Juan Carlos Quer cuenta en el plató de 'Espejo Público' su primer encuentro visual con el asesino: «No tuvo valor ni de pedir perdón» IDEAL.ES Lunes, 7 mayo 2018, 12:38

Juan Carlos Quer se personó este lunes en el programa de 'Espejo Público' para narrar cómo fue su tensa toma de contacto con 'El Chicle' tras personarse en los juzgados de Ribeira, en A Coruña, el pasado viernes. No fue capaz de sostenerle la mirada, algo que, según confesó, define a ese tipo de personas «sórdidas», «cobardes» en el interior de un centro penitenciario y que «al final acaban accediendo al tercer grado». «Ni siquiera tuvo el valor de pedir perdón», recalcó un padre quien sigue creyendo firmemente en el móvil sexual como lo único que movía a este individuo. «Tampoco creo que haga falta desnudar a la niña para ocultar el cuerpo. A todos se nos antoja que no se la llevó y la desnudó para llevarla a misa», señaló.

El padre de Diana Quer dijo que quería «mirar a este individuo» para ver cuál era su reacción. «En ningún momento me aguantó la mirada», manifestó. Juan Carlos recordó que 'El Chicle' hoy tiene una hija de 15 años y que ya está cambiando las versiones «en función de cómo avanzan los procedimientos probatorios». Por ejemplo, asegura que estranguló a la joven de forma involuntaria.

«Primero dijo que había atropellado de forma accidental a la niña y posteriormente, tras determinarse el estrangulamiento como causa de la muerte en la autopsia, dijo que la mató para que no le delatara por verle robar gasolina. Si determina el análisis que la causa fue el ahogamiento, igual dice que estuvo bañándose en ese pozo siniestro de Rianxo con la niña y que le hizo una ahogadilla», sostuvo.

También quiso aclarar que el acusado no llegó a colaborar con la justicia. Arrojó el cuerpo al pozo y después lastró el cuerpo para que no saliese a la superficie. «Su versión no encaja. Tampoco creo que para ocultarlo hiciese falta desnudar a la niña. El móvil sexual es el único que movía a este individuo. A todos se nos antoja que no se la llevó y la desnudó para llevarla a misa», sentenció.