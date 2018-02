La dolorosa carta del padre de Ekai, el joven transexual que se suicidó en Vizcaya Los padres de Ekai, consolados por vecinos de Ondarroa. / F. GÓMEZ El progenitor del menor difunde un escrito de despedida en las redes sociales M. J. C. Martes, 20 febrero 2018, 09:16

"Me gustaría maldecirte por lo que te has hecho y nos has hecho, pero tan solo puedo seguir queriéndote...". 'El Correo' recoge las palabras de dolor que Elaxar Lersundi expresa por la pérdida de su hijo, Ekai. El adolescente transexual de 16 años se quitó la vida el pasado viernes en su habitación del domicilio familiar de Ondarroa (Vizcaya).

Ekai se estaba sometiendo a seguimiento en la Unidad de Género del Hospital de Cruces pero, a pesar de la pelea de sus progenitores por lograr un tratamiento hormonal que frenase su pubertad, todavía no lo había logrado.

El pueblo de Ondarroa le rindió un sentido homenaje el sábado, en el que participaron sus padres, sujetando la bandera tricolor -azul, rosa y blanca- que simboliza la transexualidad. Elaxar se desahogó a través de las redes sociales, donde dejó constancia del inmenso amor y admiración por su hijo: "Pensaba que era más fuerte y duro de lo que soy", se sincera este hombre. También expresa su admiración por él. "Eras un genio en todo, escribiendo historias, dibujando, bailando, en idiomas, en la fotografía... Incluso, a nuestro pesar, también al lograr tu meta y tu paz", continúa. Por último, muestra su deseo de que esta muerte "no sea en vano y que al menos sirva para allanar el camino a los que vengan por detrás. Espero que tú, mi genio Ekai, seas el último".