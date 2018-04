«No me dolió»: se extirpa a sí misma los implantes de su pecho siguiendo un tutorial de Youtube A sus 49 años, tras dar el pecho a sus tres hijos, había caído en depresión. Sus pechos se habían caído y desformado IDEAL.ES Martes, 24 abril 2018, 10:31

El caso de la inglesa Tonia Rossington ha saltado a los medios de todo el país. Esta mujer residente en Skegness sufría de severa ansiedad debido a sus implantes mamarios. A sus 49 años, tras dar el pecho a sus tres hijos, había caído en depresión. Sus pechos se habían caído y desformado.

Según revela al diario Metro el tratamiento para una nueva operación era muy caro. Su médico de cabecera le advirtió que solo podría retirar sus implantes sin tener que acudir a una clínica privada si estos estaban rotos o le suponían fuertes dolores. Así las cosas, ella decidió actuar por sí misma.

Con la única ayuda de un espejo, un bisturí y un tutorial de Internet se deshizo de sus implantes. ¿Dolió? «Tengo un estómago bastante fuerte y sabía que podría sacarlos yo misma», asegura ella. Desvela que puso una bolsa de hielo para adormilar la zona de la cicatriz de su primera operación de pecho e hizo una incisión sobre ella para poder sacar el implante.

«Después de un rato pellizqué la piel y no pude sentir nada. Saqué el bisturí e hice una pequeña incisión en el tejido cicatricial original y no pude sentir nada. Pensé: «Oh, esto no duele. Estupendo«, añade.

Finalmente Toniase puso unos apósitos improvisados. Luego se dirigió al hospital y dejó una nota a su marido, que en esos momentos estaba trabajando.

Las reacciones a este caso no se han hecho esperar. El cirujano plástico Naveen Cavale, de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos advierte de la peligrosidad del acto cometido por Tonia.