10 discos que puedes vender por un dineral si los tienes en casa: hasta 104.000 euros Sábado, 19 mayo 2018

Lo retro está de moda y uno de los grandes símbolos de esa cultura son los discos de vinilo. Muchos artistas actuales lanzan sus discos en edición vinilo, un gesto para los más nostálgicos. La vuelta a este formato también afecta a los ejemplares antiguos, y es que discos que tuvieron una distribución como cualquier otro y que cualquiera puede tener en su casa están empezando a adquirir un gran valor en el mercado.

Los coleccionistas están dispuestos a pagar grandes cantidades por algunos ejemplares.

Vainica Doble - 'Vainica Doble' (1971)

Es el vinilo más caro del pop español. En este caso sí que el precio está influido por la escasa cantidad de ejemplares que se realizaron: tan solo 300. En una ocasión un coleccionista pagó 2.700 euros por él.

The Beatles - 'Yesterday and Today' (1966)

En la portda del disco aparecen los cantantes con batas blancas, muñecas despiezadas y trozos de carne. Todo un empeño de John Lennon. En 2016 se vendió un ejemplar por más de 104.000 euros.

Sex Pistols - 'God Save The Queen' (1977)

Justo antes de que el grupo rompiera su relación con las discográfica se hicieron 25.000 copias de este single. Tras el cese de las relaciones laborales A&M Records se negó a quedarse con las copias ya hechas y las distriubuyó. En la actualidad cuando aparece una copia se vende a más de 16.000 euros.

The Beatles - Please Please Me (1963)

No es solo que tuviera una distribución normal, sino que estuvo 30 semanas en el número 1 de las listas de éxitos. Una copia de este disco cuesta casi 8.000 euros.

Bob Dylan - 'The Freewheelin' (1963)

La primera edición de este disco contenía cuatro canciones que en posteriores ediciones no estaban. El motivo es que Bob Dylan consideró que estaban anticuadas y las sustituyó por otrs. En 1992 se vendió una copia de la primera edición por más de 29.000 euros.

Queen - 'Bohemian Rhapsody'/'I'm In Love With My Car' (1975)

'I'm In Love With My Car' fue una cacnión escrita e interpretada por el batería de Queen que formaba la parte B del vinilo de 'Bohemian Rhapsody'. Su precio en la actualidad es de más de 5.000 euros.

Elvis Presley - 'Good Luck Charm' (1962)

Es un álbum sencillo que también contiene la canción 'Anything That's Part of You'. Es un disco destacado porque aunque en esa época ya estaba instaurado el sonido estéreo, este disco está grabado en monoaural (mono). Se vende por más de 20.000 euros.

U2 - 'Pride' (1984)

Fue el primer sencillo de U2 de su cuarto álbum. Esta canción les dio una imagen más madura ante el público. Su precio en la actualidad es de más de 5.000 euros.

The Rolling Stones - 'Street Fighting Man' (1968)

En esta portada no se muestra a los componentes del grupo, sinoq ue es una imagen que ilustra la brutalidad policial durante los disturbios de la Convención Nacional del Partido Demócrata de 1968, que ocurrió en Chicago. Hoy se puede vender por más de 14.000 euros.

Led Zeppelin - 'Led Zeppelin' (1969)

Fue el primer trabajo del grupo y se grabó en tan solo 30 horas en los estudios Olympic de Londres. En la actualidad se vende por más de 3.000 eruos, pero solo las copias en turquesa, en vez de las que están en naranja que son las más comúnes.