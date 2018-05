«Dijo en clase que le molestaba el ruido del boli y además mi escote», una alumna del profesor que critica a la víctima de 'La Manada' Según relata María a Espejo Público, al parecer no es la primera vez que el profesor hacía referencia a su escote IDEAL.ES Lunes, 14 mayo 2018, 22:01

En la mañana de este lunes el programa de Antena 3 Espejo Público ha hablado con la alumna criticada por su profesor de universidad, Luciano Méndez, quien es noticia estos últimos días por sus polémicas declaraciones sobre la víctima de 'La Manada'.

La alumna en cuestión, María, ha contado en Espejo Público que en su primer día de clase en la universidad ella estaba en la primera fila del aula y él le dijo: «Anda, qué escote se pone aquí en primera fila, con un hombre soltero como yo».

La propia Susanna Griso y los demás colaboradores del programa se han quedado perpeplos: «Así, sin anestesia», «¿Cómo tener un cargo público una persona así?», han sido algunos de los comentarios. También relata María que un día dicho profesor le dijo que «le molestaba el ruido del boli y mi escote».

«Estoy seguro de que la chavala disfruta»

Luciano Méndez ha opinado sin tapujos de la víctima de 'La Manada': «Estoy seguro de que la chavala disfruta», llegó a decir entre otras muchas cosas.

Este profesor de matemáticas de la Universidad de Santiago da así su particular versión de lo que sucedió aquella noche en Pamplona:. «Simplemente la chavala sola y borracha en Sanfermín dio con cinco tipos con ganas de marcha. Les acompaña a un hotel con intención de hacer amor, no les dan habitación, se morrea con los tipos, se meten en un portal (…) No he visto el vídeo pero estoy seguro de que la chavala disfruta la situación. Después no se qué pasó. O los tipos se largaron y la dejaron tirada, cosa que no es elegante pero tampoco punible».

Aquí puedes ver las declaraciones al completo.