Nada de dietas milagro: así perdió 31 kilos en un año un chico cansado de intentarlo todo Lo hizo con alimentos que comía antes y no llegó a suprimir IDEAL.ES Martes, 30 enero 2018, 13:05

Como muchas otras personas con sobrepeso Dan Sullivan lo había probado todo para adelgazar. Todas las dietas milagro le provocaban un efecto rebote que le hacía engordar más. Sus muchos kilos de más le habían obligado a dejar de jugar al fútbol y se dedicaba a la electricidad, oficio que además le cansaba mucho.

Cuando el médico le aconsejó unirse a un grupo de pérdida de peso bajo amenaza de que su situación empeoraría, él vio una oportunidad única de cambiar su vida. «Al principio me dijeron que comiera lo mismo que comía mi mujer. Me di cuenta de que no pasaba hambre como en otras dietas y perdía peso», relata el joven a un medio estadounidense

Así perdió 31 kilos en 1 año, eso sí, con alimentos que comía antes y no llegó a suprimir.

- Dieta antes:

Desayuno: nada

Almuerzo: baguette

Cena: trozos de pollo frito congelados y patatas fritas al horno o kebab y patatas fritas comprado

Snacks entre horas: tortas y galletas

- Dieta después:

Desayuno: cereales con arándanos y fresas

Almuerzo: una ensalada de pasta o sopa casera

Cena: carne con chilli o bistec con patatas fritas

Snacks entre horas: fruta, yogures desnatados, tarta casera de plátano y chocolate, barritas de cereales altas en fibra