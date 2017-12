¿No te ha devuelto Hacienda todavía la Renta? El plazo se agota en días Una vez finalizado el plazo de presentación, Hacienda tiene un plazo de seis meses para realizar una liquidación provisional IDEAL.ES Jueves, 21 diciembre 2017, 10:06

A estas alturas del año, la mayoría de las personas cuyas declaraciones de la renta salieron a devolver, han recibido su compensación económica. Otros, sin embargo, todavía esperan el ansiado ingreso, y es que son cerca de dos millones de declaraciones las que quedan por abonar. Si es tu caso, deberías echar un vistazo a los plazos y a los motivos por los que todavía no se te ha realizado la devolución.

Plazos

Por un lado, una vez resuelta la declaración, Hacienda tiene un plazo de seis meses para realizar una liquidación provisional. Si tenemos en cuenta que el plazo para la presentación terminó el 30 de junio, la Agencia Tributaria tiene hasta el 30 de diciembre para realizar esa liquidación.

Si no se realiza dentro de este plazo, debemos buscar la causa. Si no se ha ordenado el pago por causa no imputable al contribuyente, cuando lo haga se le deberán pagar intereses de demora.

Motivos de la demora

El hecho de que la declaración sea objeto de comprobación es el motivo más común por el que se retrasa el pago, y se debe a que se hace necesario contrastar algunos factores. En el caso de que se realicen modificaciones en el borrador o que la declaración se realice manualmente, las comprobaciones serán más exhaustivas y, por lo tanto, más lentas.

Una de las causas más comunes es la desgravación por compra de primera vivienda, puesto que es necesario que el propietario lo notifique. También si se ha disfrutado de algún tipo de excedencia o si hay diferencias considerables entre la declaración actual y las de años anteriores (divorcios, cambios de residencia, nacimiento de hijos...).

También puede ocurrir que se produzca un fallo aritmético, en estos casos, el contribuyente recibe una notificación de “requerimiento de datos” o “propuesta de liquidación provisional”. Estos casos suelen considerarse “sin mala fe”, por lo que no suele haber penalización.

Si la cantidad a devolver es muy elevada, también será objeto de una exhaustiva comprobación. Y si se presenta en el último momento, es muy probable que la devolución llegue con retraso.

En cualquier caso, en la página web de la Agencia Tributaria es posible consultar el estado de la tramitación.