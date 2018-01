El detalle oculto en esta foto que no sabía e hizo que fuera "perfecta" El hombre compartió la imagen en su cuenta de Twitter, que se ha hecho viral IDEAL.ES Jueves, 11 enero 2018, 09:14

Gavin Best logró capturar una imagen perfecta sin quererlo ni tener idea de ello. En vísperas de Año Nuevo, este británico se propuso captar el bello paisaje de Belfast. Lo hizo, pero no solo eso.

Cuando Best revisó la imagen en su teléfono no notó nada raro. Sin embargo, días después observó algo a la distancia cuando la vio en su ordenador. Tras hacer 'zoom', se dio cuenta de que había captado el momento exacto en que alguien dio un gran salto, como posando para otra fotografía.

"Pensé que era una enorme coincidencia haber captado ese momento exacto. Cuando tomé la fotografía ni siquiera me había dado cuenta de que había alguien ahí. Por pura casualidad el momento fue perfecto y creó un plano divertido", comentó Best al The Mirror.

El hombre compartió la imagen en su cuenta de Twitter, que se ha hecho viral.