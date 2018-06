Después de 50 años buscando a su padre, descubre la inquietante verdad de su amiga de infancia La historia está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales IDEAL.ES Domingo, 10 junio 2018, 11:10

La narración de Cara Jane Farrar Peterson, de 52 años, está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Esta mujer, natural de Scarborough (Inglaterra) ha pasado 50 años buscando a su padre biológico ya que su madre, Linda Powell, se casó seis veces y finalmente fue internada debido al trastorno mental antes de poder contarle a Cara quién era su progenitor.

Ahora, después de una vida entera dedicada a encontrar a su padre, Cara acaba de descubrir una impactante verdad sobre su amiga de la infancia, Karen, con quien compartió habitación en varios centros de acogida.

Y es que, después de unos análisis de sangre, Karen y Cara han descubierto que son hermanas por parte de padre, algo que llevaban más de 5 décadas ignorando.

«Siempre he sido muy solitaria, pero Karen me defendía siempre y nos llevábamos genial. Es como si siempre hubiéramos tenido una conexión», cuenta Cara.

Al parecer, en 2015, Karen y Cara volvieron a encontrarse gracias a Facebook, y Cara notó que ambas tenían un gran parecido, por lo que pensó que podrían ser familia. Ahora, unos análisis de sangre han desvelado que Michel es el progenitor de Cara y de Karen.

«Es una sensación indescriptible. He perdido tanto… ha sido muy difícil y he perdido muchas cosas con Karen. Ha cambiado quién soy, siempre me sentí como un alma perdida y finalmente siento que pertenezco a alguna parte. Solo desearía poder volver y haberme quedado cerca de mi hermana, porque no tenía nada», explica Cara a The Sun.

«Mi madre nunca me quiso. Ya no llamó mamá a mi madre, está muerta para mí. Nunca he tenido una identidad, nunca he tenido un certificado de nacimiento ni he sabido de dónde vengo. Ahora sé que el padre de mi hermana es mi padre y que Mel es mi hermana completa. También tengo un hermano por parte de padre y una hermanastra nuevos: mi madre me lo ocultó todo ese tiempo. Siento que después de 52 años finalmente sé quién soy, ha cambiado toda mi vida», cuenta Cara a los medios.