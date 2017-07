La desorbitada cuenta de un chiringuito provoca una llamada a la Policía La clienta exigió la lista de precios, pero los responsables del negocio se negaron IDEAL.ES Sábado, 1 julio 2017, 11:01

Comer o beber en un chiringuito en primera línea de playa no tiene porqué suponer ser víctima de una estafa, o al menos no si no nos dejamos. Por ello y con la llegada del verano es conveniente que recordemos esta historia que ocurrió hace algunos años en Gijón.

Una mujer se sentó en una terraza junto a otro acompañante y ambos pidieron un vermut. La gran sorpresa llegó guando los responsables de la Sidrería le comunicaron el importe de ambas consumiciones, el cual oscilaba a 9 euros, 4,5 por cada uno.

Consciente de que el precio no era justo, la señora pidió la lista de precios, pero la empresa se negó, lo que la llevó a llamar a la policía local para que interviniera y recordara a los responsables del negocio que es obligatorio tener disponible la lista de precios por si los clientes la solicitan.

Finalmente la mujer tuvo que pagar la cuenta, ya que los dueños alegaron que los precios eran libres, pero eso sí, no perdió la oportunidad de criticar el establecimiento a través de las redes sociales, y es que al final esta es la mejor forma de luchar contra los ‘clavazos’ del verano, compartiendo tu opinión y experiencia para que no les pase a otros.