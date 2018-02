La desgarradora carta de un hombre a quienes lo humillaron en el colegio que se ha hecho viral Denuncia haber sido humillado por excompañeros suyos del colegio cuando eran niños y ahora a través de un grupo de WhatsApp IDEAL.ES Viernes, 2 febrero 2018, 11:49

Javier Cid, periodista de 'El Mundo', se ha convertido en las últimas semanas en un luchador incansable contra el bullying. Porque él lo ha padecido desde que era un niño y un simple grupo de WhatsApp ha vuelto a convertirle en víctima de lo mismo que padeció cuando estudiaba EGB en el colegio. Y ahora ha decidido responder a través de las redes sociales.

Pues Javier fue invitado a un grupo de esta app en la que había muchos compañeros suyos de cuando era apenas un crío. Un grupo que en principio estaba destinado para favorecer un reencuentro y que sin embargo ha acabado siendo para el protagonista de esta historia un auténtico infierno. Porque sus excompañeros de EGB le añadieron al grupo con intenciones de mofarse de él por ser gay.

Por ello, Javier, no ha dudado en escribir una publicación en Facebook y Twitter contra el bullying que ha padecido. Convirtiéndose en viral y siendo muy directo sobre las razones para publicarla: "Por humillarme, por avasallarme, por robarme las ganas, la risa y las palabras, porque me arrancasteis las ganas de hablar, de decir, de ser, durante una niñez que parecía no acabarse nunca".