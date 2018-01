Descubre la regla de los 5 segundos que cambiará tu vida y la hará más llevadera Consiste básicamente en contar hasta cinco justo antes de tomar una decisión que pueda ser importante, lo que nos ayuda a clarificar nuestras ideas y saber mejor qué camino tomar IDEAL.ES Jueves, 25 enero 2018, 09:48

Estar ante una decisión que pueda ser vital para nuestra vida, a muchas personas les causa una sensación de ansiedad que les impide saber qué hacer. Sin embargo, un método infalible viene a hacer sus días más llevaderos: la llamada regla de los cinco segundos. Y no es la que tiene que ver con que si un alimento se cae al suelo podamos consumirlo si no ha estado ese tiempo en el mismo. Aquí se trata de nuestra capacidad de reacción.

Basándose en un best-seller de Mel Robbins llamado 'La regla de los 5 segundos: Transforme su vida, trabajo y confianza con el coraje cotidiano', la teoría coge peso. Porque consiste básicamente en contar hasta cinco justo antes de tomar una decisión que pueda ser importante. Eso nos ayuda a clarificar nuestras ideas y saber mejor qué camino tomar.

Hay ejemplos que explican que este comportamiento no solo sirve para tomar mejores decisiones sino que en el caso de la comida, contar hasta cinco, también nos es útil para no comer innecesariamente. Una corriente que amplía Tony Robbins con una propuesta más visceral. Se llama la regla de 'Queme los barcos', que en resumen básicamente apela a la persona a que se imagine que está en una situación de guerra y que como comandante ha tomado la decisión de ir atacar. En ese caso, como en la vida real si aplicamos la norma, no hay marcha atrás. Hay que ir a por todas.