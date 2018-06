Descubre todos los puntos donde puedes adquirir la pegatina de la DGT Se espera que en los próximos tres meses, casi la mitad de los vehículos que circulan por España no puedan hacerlo por el centro de Madrid CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Lunes, 4 junio 2018, 11:26

Si no dispone ya de la suya, puede que en apenas noventa días no pueda circular por el centro del país. Según estimaciones, casi la mitad de los vehículos que circulan por Madrid no podrán acceder al centro por superar las emisiones exigidas por la nueva normativa del área de Medio Ambiente de la capital de España, o directamente por no disponer de la pegatina de la DGT. ¿Dónde se pueden comprar?

Están disponibles en las oficinas de Correos por un precio de unos 5 euros y también están disponible para las motos. Para ello, según recoge 'ABC', hay que personarse directamente en uno de esos puntos con el permiso de circulación del vehículo. A través del mapa interactivo que acompaña a esta información encontrarás los diferentes puntos de venta en la capital de España.

Pero la realidad de la contaminación es que afecta a otras ciudades como Granada, donde se ha dejado ver una nube de polución sobre nuestras cabezas. Cabe la posibilidad que, en próximas fechas, en esta se lleven a cabo medidas similares como en otras ciudades como Barcelona o Valencia. Para consultar qué etiqueta o le corresponde a tu vehículo o cómo conseguirla, puedes hacerlo a través de la web de la DGT.

Recordamos que a los vehículos que no les corresponde la etiqueta, por ser considerados demasiado contaminantes, son los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que solo en la capital de España hay más de 1.8 millones de vehículos en esta situación.