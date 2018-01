Descubre que está embarazada 45 minutos antes de ponerse de parto Lisa afirma que su marido y ella se estaban mudando y que, entre el estrés y el poco tiempo libre del que disponía, no sintió ningún síntoma que le indicara que estaba embarazada IDEAL.ES Viernes, 12 enero 2018, 11:41

La británica Lisa Leathard se encontraba en su casa descansando cuando empezó a notar un fuerte dolor de estómago que no le permitía dormir ni levantarse de la cama, por lo que su marido llamó a una ambulancia, que la trasladó al hospital. Una vez en el centro médico, le hicieron una ecografía y descubrieron que la mujer, de 35 años, estaba a punto de dar a luz.

Tres cuartos de hora después de saber que estaba embarazada, Lisa dio a luz a su bebé. Ante la situación inesperada, tuvo que llamar a su trabajo para contar lo ocurrido e informar de que no podía acudir a su puesto de trabajo. “Fue completamente loco”, dice Leathard al diario local Plymouth Herald.

Lisa afirma en este medio que su marido y ella se estaban mudando y que, entre el estrés y el poco tiempo libre del que disponía, no sintió ningún síntoma que le indicara que estaba embarazada. “Una vez miré para abajo y le comenté a una compañera que mis tobillos estaban muy hinchados y ella me respondió que la única vez que le pasó fue cuando estaba embarazada, pero eso nunca se me hubiera ocurrido”, explica.

Todo esto ocurrió en el año 2014, justo después de que Lisa y su marido Nick decidieran no tener descendencia. No obstante, la llegada del bebé fue un auténtico regalo y ahora la pareja cuenta con un segundo hijo, nacido en 2016.