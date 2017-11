El desconocido efecto de Netflix sobre ti 10 títulos han quedado 'señalados' recientemente como causas que afectan a los usuarios en su día a día IDEAL.ES Lunes, 20 noviembre 2017, 10:33

Ni uno, ni dos. Un total de 8.4 millones de personas de cualquier parte del planeta hacen uso de Netflix con cierta regularidad de madrugada y cualquier día de la semana. Por ello, la plataforma se ha convertido, según señalan algunos medios, como un factor influyente en el insomnio. Las personas duermen menos cada día e invierten su tiempo en disfrutar de maratones de series. Un dato que sostiene ‘NBC News’ y hasta la agencia Reuters. Un peligro que quizá usted también desconoce pero que es una realidad.

El problema puede ser la oferta que Netflix, que subió el precio de sus tarifas, dispone en cartelera para los amantes de las series. Según los medios citados, estas son las diez producciones de mayor éxito y que son consumidas de madrugada por los usuarios.

1- The Defenders: los héroes urbanos de Marvel.

2- Santa Clarita Diet, con protagonismo para Drew Barrymore.

3- Stranger Things, una de las series más populares de Netflix.

4- Orange is the New Black: la serie que fue hackeada y filtraron capítulos.

5- Atypical, la vida de quienes padecen autismo.

6- Grace & Frankie.

7- House of Cards.

8- Love.

9- Friends for College: el reencuentro de unos amigos del colegio tras 20 años.

10- Guilmore Girls: a year in the life. Una de las mejores series de la década de los 90 que retomó Netflix.