El desconocido detalle de Mercadona que sorprende a muchos clientes

Jueves, 7 septiembre 2017

Guillermo Navarro es el hombre tras la marca. Quizá muchos no lo sepan ni siquiera conozcan su nombre, pero la figura de Navarro es la de una historia de éxito que comenzó por simple experimentación. El creó la página de Facebook de Mercadona que hoy gestiona la empresa, y que recoge novedades como el rompedor producto recientemente anunciado. Él dio su primer paso.

Fue en 2007 cuando Facebook apenas había aterrizado en pocos hogares del mundo y su uso era básicamente experimental. Precisamente por eso, por un experimento, Guillermo Navarro cuenta en 'Expansión' que se decidió a crear una página de fans de Mercadona. Logrando que en poco tiempo miles de personas se sumasen a ella.

Recuerda incluso que tuvo que formar un equipo de trabajo porque no daba a basto para cubrir todas las interacciones que le llegaban. Mercadona, que recientemente ha puesto en marcha una estrategia de ahorro, sabía que existía esta página y Navarro contactó varias veces con la empresa para ofrecérsela. Pero en aquella época Facebook no era tan relevante y el interés por el uso de estas redes sociales alejó el interés de la cadena de supermercados que prefería no invertir recursos en mantener un perfil en internet que le estaba ayudando a mejorar su marca sin esfuerzo.

No fue hasta 2012 cuando con el auge definitivo de Facebook o Twitter, Mercadona se decidió a dar el paso. Contactó con Navarro y le propuso adquirir la página en la que cientos de miles de personas estaban. El trasvase se realizó y la empresa ganó gracias al tesón de Guillermo un espacio impagable para promocionarse.