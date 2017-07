Denuncia que un tatuador la acosó sexualmente mientras le realizaba un tatuaje La joven ha compartido su testimonio a través de las redes sociales R. I. Domingo, 9 julio 2017, 11:12

Quería irse, desaparecer, pero no sabía cómo hacerlo sin que le perjudicara. Así se encontraba Alba, una joven española que ha hecho uso de las redes sociales para denunciar públicamente los presuntos abusos que habría sufrido por parte de un tatuador de nacionalidad mexicana, "Mientras me estaba tatuando la cadera él se aprovechó de mi. Fui a tatuarme, no a que me tocaran", revelaba.

Al parecer, la joven acudió al Studio 13 Tattoo para realizarse un tatuaje, pero mientras el profesional realizaba su trabajo sobre la pierna de la joven, este presuntamente habría comenzado a tocarle la entrepierna sin permiso. Cundo notó que le estaba tocando, Alba no dudó en levantarse y recriminarle su actitud, “¿Qué haces?”, le preguntó.

Aunque él no reaccionó y continuó dibujando el tatuaje como si no hubiera ocurrido nada, ella sí quiso seguir hablando de ello, "Sé que no quieres hablar de lo que acaba de pasar pero es algo que no debes hacer”, expresaba la joven. Con este denuncia quiere que al joven se le caiga la cara de vergüenza y que aprenda la lección, “no puedes permitirte tocar a nadie sin su consentimiento", concluía.

Por su parte, Omar Morales, el tatuador, ha publicado en su cuenta de Facebook su versión de los hechos, asegurando que en caso de que hubiera ocurrido lo que narra la chica, ella le habría dado “un tortazo” o habría llamado a la policía, y no fue así.