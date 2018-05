Dejó 6.500 euros de propina por error y al querer recuperarlos sucedió lo inesperado Tras habrse tomado un café y un pastel cometió uno de esos fallos imperdonables IDEAL.ES Domingo, 20 mayo 2018, 10:41

Hay errores que se pagan caro, nunca mejor dicho. Si no que se lo digan a Olesja Schemjakowa, una mujer que acudió junto a su hijo a la cafetería New Point en Dietikon, cerca de Zúrich y, tras habrse tomado un café y un pastel cometió uno de esos fallos imperdonables.

El camerero le trajo la cuenta y ella pidió pagar con tarjeta. Cuando tuvo ante sí el datáfgfono, en lugar de marcar la cantidad de propina que deseaba dejar, tecleó su código PIN, cuatro dígitos, que convirtieron una factura de de 23,70 francos suizos (unos 20 euros) en una de 7.709 francos, casi 6.500 euros. Una propina inesperada.

Según informa 'El Confidencial', la mujer, residente en la localidad francesa de Mulhouse, Francia, se dio cuenta de lo sucedido cuando recibió la factura del banco. Acto seguido quiso recuperar el dinero pero su banco le dijo que no podía hacerlo porque no existía delito alguno que denunciar, ya que no se había cometido ningún fraude, idéntica respuesta a la que obtuvo de la Policía suiza.

Cuando acudió al local, como última acción, el dueño, según ella, le aseguró que le reembolsaría la cantidad, «pero nunca lo hizo», matiza. Y es que ahora se ha declarado en bancarrota y se desconoce dónde se encuentra.