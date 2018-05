Deja por error 6.500 euros de propina: se equivocó al teclear y esto fue lo que ocurrió después La mujer confundió la cifra de propina con el pin de la tarjeta IDEAL Martes, 8 mayo 2018, 12:31

Hay países en los que dejar propina no es solo una costumbre o un acto para demostrar que te has sentido bien atendido, sino que está muy mal visto que un cliente no la deje. Sin embargo, tampoco es necesario pasarse con la cantidad, algo que le pasó a esta mujer.

En algunos países la propina normal está entre el 10% y el 20% del precio total de la cuenta, incluso en el ticket te viene el tanto por ciento que el restaurante recomienda que dejes. Y en algunos sitios como Reino Unido o Suiza el propio datáfono pregunta cuánta propina quieres dejar.

Esto último es lo que llevó al error a Olesja Schemjakowa cuando fue a pagar su cuenta en la cafetería New Point en Dietikon, cerca de Zúrich. Allí había acudido a tomar un café y un pastel y cuando fue a pagar lo hizo con tarjeta. Sin embargo, cuando el datáfono le preguntó la cantidad de propina que quería dejar, ella no lo leyó y simplemente por automatismo tecleó su código pin de cuatro dígitos.

El resultado fue que dio 7.709 francos de propina, lo que viene a ser unos 6.439 euros. Cuando la mujer cayó en su error acudió al banco e incluso a la policía, pero allí no pudieron hacer nada por ella, ya que no se trataba de ningún delito.

Por último, acudió a la cafetería confiando en el buen hacer del dueño. Allí, según afirma la mujer, este fue muy servicial y le aseguró que le devolvería su dinero, «pero nunca lo hizo». Lo que sí que hizo fue cerrar el local, desaparecer del mapa y declararse en banca rota.