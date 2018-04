El decálogo que debes cumplir en WhatsApp, según la Policía Nacional Siguiendo estos consejos no tendrás problemas a la hora de usar la aplicación de mensajería IDEAL.ES Lunes, 16 abril 2018, 01:15

Los grupos de WhatsApp son muy útiles para mantener el contacto con grupos de amigos, para tratar temas escolares con los padres de los compañeros de los hijos o para hablar de trabajo con los compañeros. Sin embargo, su uso puede entrañar ciertos peligros que pueden llevarnos a sufrir algún que otro disgusto.

Por este motivo, la Policía Nacional ha publicado en Twitter un decálogo que debes cumplir a la hora de usar un grupo de WhatsApp, para mantener la armonía y no meterte en problemas.

1. Ten claro para qué participas o creas un grupo y no desvirtúes su razón de ser.

2. No toques temas personales, particulares o que no sean del interés de los participantes.

3. No tengas conversaciones directas con un solo miembro, para eso están los chats privados.

4. Al participar, hazlo aportando en temas relacionados con la razón de ser del grupo.

5. No es necesario contestar absolutamente todo lo que escriben con emoticonos o frases repetidas.

6. No toques temas que puedan atentar contra la moral o creencias de otros participantes del grupo.

7. Si alguno de los integrantes del grupo agrede o ataca al resto, no alimentes la discusión.

8. Procura publicar temas de interés común en el grupo. No coloques publicidad no deseada o no solicitada.

9. Sé breve. No escribas o publiques testamentos que aburren al resto de participantes.

10. Recuerda, es molesto que el teléfono suene a cada instante, alguien del grupo puede estar en una reunión o en el trabajo.