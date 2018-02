"Debemos mostrarlo con orgullo": reivindica sus estrías tras ser madre "Estoy orgullosa de mis hijas, así que empecé a utilizar bikinis y a no importarme tanto. Fue muy liberador para mí. Yo estaba como… ¡Sí, tengo hijos y no me avergüenzo de mi cuerpo! Esto tenía que suceder para tenerlos aquí" IDEAL.ES Viernes, 2 febrero 2018, 12:51

Con solo 28 años esta madre dos hijas se sentía muy avergonzada de sus estrías, hasta que un día una de sus niñas le preguntó sobre ellas. En ese momento, Lisa Wilson entendió que tenía que amar su cuerpo y comenzó su campaña para reivindicar el cuerpo de la mujer.

“Me senté y me pregunté por qué me siento avergonzada por mis estrías. Creo que la razón por la que la mayoría de nosotros nos avergonzamos es porque la sociedad nos considera indeseables y poco atractivos. Se supone que debemos escondernos después de tener bebés, ya que nuestro cuerp o es menos sexy que antes”, declaró la joven a The Sun.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, donde publica imágenes de su nuevo físico tras el parto, ha logrado conquistar a miles de usuarios en la red social.

“Siéntate y haz un funeral con tu cuerpo pre-bebé. Yo miraba fotos antiguas mías todo el tiempo y deseaba tener ese cuerpo, mi ombligo era perfecto. Tuve que sentarme y aceptar que ese ya no es mi cuerpo. No puedo pasar la vida mirando ese cuerpo y deseando que vuelva a ser así. Debemos mostrarlo con orgullo. Estoy orgullosa de mis hijas, así que empecé a utilizar bikinis y a no importarme tanto. Fue muy liberador para mí. Yo estaba como… ¡Sí, tengo hijos y no me avergüenzo de mi cuerpo! Esto tenía que suceder para tenerlos aquí”, explica Lisa a The Sun.

“Para nuestra futura generación de niñas, sus imperfecciones son algo que se debe celebrar, porque las hace únicas”, reivindica en su Instagram.