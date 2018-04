#Cuéntalo recoge los impactantes testimonios de las mujeres sobre la violencia sexual Un instante de la manifestación de ayer en Granada contra la sentencia a 'La Manada'. / ALFREDO AGUILAR El hashtag se ha convertido en tendencia en redes sociales en la tarde de este viernes IDEAL.ES Viernes, 27 abril 2018, 18:17

La sentencia del juicio de 'La Manada' provocó en la tarde de ayer una oleada de manifestaciones en toda España para protestar contra «la justicia patricarcal». Miles de mujeres y hombres indignados, debido a la consideración por parte de los jueces del caso de 'La Manada' como «abuso sexual» en vez de «violación», inundaron las calles reclamando una revisión del caso y del código penal.

En redes sociales, el descontento por la sentencia lleva siendo tendencia durante más de 24 horas, y en la tarde este viernes ha surgido una corriente que, bajo el hashtag #Cuéntalo, es ya Trending Topic en Twitter a nivel nacional.

Bajo esta etiqueta, se están agrupando cientos de testimonios de mujeres que hablan de sus propias experiencias con la violencia sexual y el maltrato por parte de los hombres, yendo desde el abuso hasta la violación.

«En muchas ocasiones, mi expareja me amenazó con darme una paliza o romperme cosas de valor si no tenia sexo con él», cuenta uno de los desgarradores testimonios. «Hace unos 6 años, estaba teniendo una relación sexual, quise parar el sexo oral y él me obligó a seguir por la fuerza hasta casi ahogarme», relata otra mujer.

En total, son cientos de testimonios los que se están agrupando bajo esta etiqueta. Algunas mujeres incluso han incluido fotografías que muestran las secuelas del maltrato físico ejercido por sus parejas, como ocurre con esta joven que cuenta que su exnovio le hizo «una quemadura en el muslo con un cigarro».

Las personalidades públicas también han querido sumarse a esta tendencia en Twitter, defendiendo los testimonios narrados en #Cuéntalo y exigiendo «un cambio necesario». Voces como la periodista Antía André o la escritora Espido Freire ya se han unido a este movimiento.