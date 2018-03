"Me doy cuenta de que pude morir": el terrible relato de la expareja de un futbolista "No eran pequeñas bofetadas, sino puñetazos en el estómago, en la cara, en todas partes" IDEAL.ES Lunes, 26 marzo 2018, 11:13

Conmoción en Francia tras la revelación del diario L'Equipe en su edición de este pasado domingo. El famoso periódico deportivo destapa el caso de maltrato sufrido por la expareja de un jugador de la Primera División gala de fútbol.

"Desde que empezamos a vivir juntos, vi que no era muy estable, sino realmente violento. Entonces comenzó a pegarme. Conmigo era muy celoso. No eran pequeñas bofetadas, sino puñetazos en el estómago, en la cara, en todas partes", cuenta la protagonista, que narra lo sucedido bajo el pseudónimo de Miriam.

Le témoignage bouleversant de l'ex-compagne d'un joueur professionnel est à la Une de L'Équipe ce lundi.



Añade la mujer que si bien"al principio", el futbolista "era encantador" luego "cambió mucho por el dinero. Se volvió más arrogante, no respetaba a nadie, se creía con licencia para todo. Cuando me veía llorar después de haberme pegado, se acercaba a mí, me pedía perdón y luego me obligaba a hacer el amor. Yo luchaba, pero pienso que eso le excitaba".

"Me hizo soportar tantas cosas... A día de hoy, me doy cuenta de que pude morir", concluye.