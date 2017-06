Cubrirse los pechos con purpurina: ¿tendencia o locura? Numerosos ‘influencers’ e ‘igers’ se han sumado a esta práctica, especialmente popular en festivales Domingo, 25 junio 2017, 13:23

Es verano y por ende periodo para acudir a alguno de los numerosos festivales de música que se celebran a lo largo y ancho del mundo. Celebraciones en las que disfrutamos de la compañía de amigos y también de las actuaciones de nuestros grupos e intérpretes favoritos.

Bien es sabido que para acudir a estos eventos, y más aún en verano, lo mejor es ir con ropa ligera. Eso sí, sin dejar de lado el color. No obstante, este verano está siendo tan pero tan caluroso que quizá por ello ahora ya no es necesario ni siquiera acudir con ropa, ya que una tendencia se está haciendo cada vez más popular en la asistencia a estas celebraciones, ¿sabes de qué hablamos?

¿Para qué utilizar una camiseta cuando puedes tapar tus pechos con purpurina? Sigues manteniendo el brillo necesario para disfrutar de este ambiente, no tienes calor y además no enseñas nada que no quieras mostrar, ¿hay algo mejor? Parece que no, o eso han debido de pensar los numerosos ‘influencers’ e ‘igers’ que ya se han sumado a esta moda del ‘Glitter boobs’, literalmente ‘pechos brillantes’ en español.

Ya son muchas las imágenes, tanto de hombres como de mujeres, disponibles en la red de Instagram, donde podrás apreciar que la tendencia es real, pero, ¿te parece que esta práctica es una tendencia o más bien una locura? ¿La pondrías en práctica?