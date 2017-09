Críticas a la Oktoberfest por discriminación: “Los homosexuales harían bien en ser discretos” Un portal no oficial de la fiesta que se celebra en Múnich hasta el próximo 3 de octubre recalca que “no todos los visitantes son tan tolerantes como para estar contentos con la presencia de parejas de hombres” IDEAL Martes, 19 septiembre 2017, 11:45

Son días especiales para la región teutona de Baviera. Este pasado fin de semana se celebró en Múnich el primer domingo de la Oktoberfest, la conocida mundialmente como Fiesta de la Cerveza. Un festejo que se prolongará hasta el próximo 3 de octubre y que se está desarrollando no sin polémica. Uno de los portales no oficiales del evento ha recibido fuertes críticas tras solicitar a los homosexuales que fuesen “discretos”. “Harían bien en serlo. No todos los visitantes son tan tolerantes como para estar contentos con la presencia de parejas de hombres homosexuales”, refleja.

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, ha recibido en estos días varios mensajes denunciando esta situación. Así lo hicieron desde incluso grupos políticos: “No puede ser que homosexuales y lesbianas no puedan visitar la mayor fiesta popular de Alemania sin correr peligro”. El pasado domingo se dieron cita unos 7000 homosexuales, siendo el día dedicado a los gays. Por el momento no ha trascendido incidente alguno.

Se trata de un evento de interés mundial donde destacan las conocidas como “reinas de jarras”, mujeres capaces de cargar hasta con doce litros de cerveza entre la marabunta. Este año se celebrará hasta el próximo 3 de octubre y se espera que unos seis millones de personas visiten la capital de Baviera.