«Creía que me moría»: pierde los ovarios, el útero y los dedos de los pies al moverse su DIU La propia joven relató su calvaro: «Estaba sangrando internamente. Después de la cirugía, mis ovarios estaban negros y dijeron que me tenían que hacer una histerectomía»

Horrible tragedia la que le ha sucedido a Tani Smith, una estadounidense de 25 años de Maryland que a perdido los ovarios, el útero y los dedos de los pies. ¿El motivo? El DIU que tenía puesto se le desplazo hacia el estómago y, después, hacia el hígado.

La propia afectada revela que fue en 2014, al mes y medio de nacer su hija, cuando se insertó un dispositivo intrauterino anticonceptivo. Tres años después el ginecólogo fue incapaz de encontrarlo durante una revisión, ni siquiera con un escáner. Ya el pasado mes de noviembre se desencadenó todo. «Estaba en el trabajo y comencé a tener un dolor agudo en la parte inferior derecha del estómago». Efectivamente; cuando llegó al médico la radiografía mostró que el DIU estaba en su estómago.

Así las cosas, el 13 de diciembre, la joven se sometió a una operación para extraerle el DIU, que se había roto en pedazos y se había desplazado al hígado. Le dieron el alta pero la gravedad de su situación era tal que a las pocas horas volvió a ser ingresada

Tani lo explica así a la Fox: «Estaba sangrando internamente. Después de la cirugía, mis ovarios estaban negros y dijeron que me tenían que hacer una histerectomía«, esto es, operación para extirpar el útero total o parcialmente. »Después de la cirugía, sufrí un shock séptico. Estaba segura de que no lo lograría, de que me moriría«, añade.

Por si fuera poco, la chica perdió la sensibilidad en las manos y en los pies. Si bien la recuperó en el primero de los casos, los dedos pies comenzaron a ennegrecerse por necrosis y en mayo, tuvieron que amputárselos.

Ahora, visto lo visto, los médicos dijeron que no debían de haberle colocado el DIU tras haber dado a luz pocas semanas antes. Tani, por su parte, ha abierto una página web de recaudación de fondos para recibir ayudas por los gastos médicos.