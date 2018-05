3 zonas desconocidas de Europa que merece la pena visitar Estos lugares suelen ser los preferidos por los turistas que prefieren alejarse de las grandes aglomeraciones durante sus vacaciones FRAN JUSTICIA Lunes, 14 mayo 2018, 11:44

Queda poco más de un mes para que le demos oficialmente la bienvenida al verano, pero aunque no lo creas, a estas alturas ya son muchas las personas que están decidiendo el lugar en el que van a desarrollar sus esperadas vacaciones estivales, ¿te encuentras entre ellos?

Quizá este año estás buscando lugares tranquilos e incluso desconocidos para poder disfrutar de unos días de descanso sin grandes aglomeraciones de turistas. En ese caso, has llegado al lugar indicado, ya que me encuentro en tu misma situación, por lo que me he puesto a buscar destinos de Europa algo desconocidos, los cuales no suelen recibir la visita de turistas en masa, o al menos no en exceso.

¡Estos son algunos destinos desconocidos de Europa que están esperándote este verano!:

1. Namur

Esta pequeña ciudad se encuentra en Bélgica y es un destino perfecto para los que quieren disfrutar de un entorno cultural sin que ello signifique largas colas de turistas. La misma siempre ha sido motivo de disputa por distintos colonizadores, y es que está situada en una posición geográfica estratégica, de ahí que sus murallas y la fortaleza sean dos de los puntos de interés de la ciudad.

Por otro lado, allí también podrás visitar el famoso bosque de Ardennen, así que no lo dudes más y disfruta del buen tiempo del verano en Namur.

2. Kamchatka

Viajar a Kamchatka requerirá de bastante presupuesto en tu bolsillo pero en cambio la experiencia será sumamente maravillosa e inolvidable, ya que la región se encuentra ubicada en la parte más oriental de Rusia, siendo hasta ahora uno de los lugares más remotos del mundo, en el cual se pueden observar desde volcanes en erupción hasta géiseres o numerosos animales salvajes.

Además, también son muy famosas sus aguas termales que emanan directamente del calor terrestre, ideales para paliar el frío del lugar que transmite el gélido mar de Bering, situado al lado.

3. Riga

De las tres zonas de las que te hablo en este artículo podría decirse que Riga es la más conocida dentro de lo desconocido, ya que es la capital de Letonia, uno de los países que menos visitan los españoles.

En ella llama la atención sus casas restauradas, sus calles adoquinadas y los modernos restaurantes en los que podremos degustar las deliciosas sopas típicas del país. Además, no dejes de visitar su gueto, el cual ha sido restaurado, la catedral y el casco histórico de la ciudad.