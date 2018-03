La nueva sudadera Disney que querrás comprar en cuanto la veas La firma de Inditex ha lanzado al mercado una prenda que amenaza con convertirse en la nueva gallina de los huevos de oro de la marca IDEAL.ES Jueves, 29 marzo 2018, 10:46

No cabe duda de que Disney parece estar más de moda que nunca, especialmente en el sector textil, y es que si no tenías suficiente con tener en tu lista de deseos las tazas de Chip y Marie de Primark o la nueva colección de productos de la firma low-cost inspirada en ‘Aladdin’, ahora deberás añadir la nueva prenda de Zara que estoy seguro de que se agotará en cuestión de segundos, así que no dudes en hacer uso de los descuentos de Descuentos Ideal para hacerte con ella.

Esta nueva prenda de la que te estoy hablando no es otra que la nueva sudadera que lanzará Zara en los próximos días, la cual está inspirada en la primera princesa del conocido estudio, Blancanieves. Se trata de sudadera de capucha ajustable con cordón y manga larga, que destaca ante todo por incluir una estampación frontal a contraste de Blancanieves.

Las claves de su éxito son dos. En primer lugar, el hecho de que se trate de una de las princesas más aclamadas de la factoría, y por otro lado, lo cómoda que es, ya que está compuesta de algodón y poliéster, tanto en el exterior como en el forro. Además, podrás ponértela con cualquier prenda, ya que no deja de ser una pieza básica que luciría perfecta con unos jeans o, por ejemplo, con unos chinos en color blanco.

Su precio es algo elevado, y es que hacerte con ella te saldrá nada más y nada menos que 29,95 euros, pero te aseguro que merecerá la pena. Además, si no te convence o no has acertado en la talla, no tienes de qué preocuparte, puesto que las devoluciones son totalmente gratuitas.

Lo que más me ha llamado la atención de ella al verla en una tienda física ha sido la imagen de Blancanieves, ya que el hecho de mostrar sólo el traje, ya que el rostro aparece ensombrecido me ha parecido todo un acierto, puesto que llena a la pieza de misterio y rebeldía. Algo que sumado al hecho de que sea una prenda oversize la hace perfecta para cualquier chica o chico que ame Disney sin que ello signifique que desee ser la típica ‘princesa’ cursi.

Además de esta sudadera roja con estampado y detalles de purpurina, Zara continuará explotando el éxito de la primera princesa Disney y también lanzará una camiseta de manga corta con una de las escenas más representativas del film de 1937 sobre fondo negro. ¿Caerás en la tentación y morderás la manzana de Zara?