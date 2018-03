Las zapatillas de los 'influencers' para esta primavera Estos modelos son algunos de los más aclamados debido a que aparecen en la mayoría de looks de personas relacionadas con el mundo de la moda IDEAL.ES Miércoles, 7 marzo 2018, 13:14

Instagram es sin duda la red social más utilizada para inspirarse a la hora de vestir, y es que en ella podemos encontrar miles de personas que suben a diario sus outfits y looks, los cuales suelen destacar por estar sintonía con algunas de las últimas tendencias de moda. Tal es así que es a través de esta red social de vídeos y fotografías a partir de la que surgen nuevas tendencias de moda, impulsadas por el poder de lo viral.

Con la primavera a la vuelta de la esquina he pensado que iba siendo hora de mirar qué se va a llevar durante la próxima temporada, especialmente en calzado, por lo que he entrado en Instagram y he localizado varios modelos de zapatillas que han lucido distintos influencers y que creo que van a ser lo más top de los próximos meses, así que no dudes en aprovechar el código promocional Camper de Descuentos Ideal para hacerte con alguna de ellas con una suculenta rebaja. ¡Sigue leyendo y descubre las zapatillas más ‘trendy’!

1. Zapatillas de running

Sí, sé que las zapatillas de running son el complemento ideal para hacer deporte, pero parece que a partir de los próximos meses serán el calzado perfecto de un look ‘sporty’, ya que podrás combinarlas con unos jeans, calcetines blancos y una camisa vaquera sin que ninguno de estos elementos estorbe.

2. Converse

Siguiendo en la línea de calzado para un look más sporty también van a ser tendencia de nuevo las zapatillas tipo converse, ideales para combinar con casi cualquier look de día a día. Las más utilizadas serán aquellas que incluyan tonos pastel, colores fuertes, vibrantes o claros o que tengan estampados de colores y motivos abstractos.

3. Zapatillas planas

Las zapatillas planas tipo Vans nunca han dejado de estar de moda, pero seguro que ya te habrás dado cuenta de que hay un modelo que sobresale. Se trata de unas zapatillas planas en color negro con una línea blanca en ambos laterales de la zapatilla. Hazte con unas porque se ven a diario en Instagram.

4. Zapatillas blancas

Las zapatillas van a ser tendencia de nuevo este año, haciéndolas el calzado ideal para lucir tanto en eventos serios como más informales. Además, su toque minimalista las hace una buena alternativa para destacar con poco. Sin duda una buena forma de hacer uso de un calzado cómodo y deportivo sin renunciar a ir a la moda.

5. Sneakers

Ojo con las sneakers, vuelven con ganas de convertirse en el calzado estrella de la temporada, por supuesto, también en blanco y sin apenas detalles. Grandes marcas como Adidas o Nike ya tienen sus propios modelos.

6. De velcro

Para esta nueva temporada la tendencia ‘sporty’ se mantiene pero además debes focalizar tu atención en un modelo muy concreto, las zapatillas de velcro. Con un color blanco casi impoluto se han convertido en el producto estrella, por lo que muchas firmas ya se están encargando de que esté en su catálogo y con precios económicos. Desde 15 euros puedes conseguir las tuyas.