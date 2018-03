3 vuelos por menos de 20 euros que merecen la pena esta Semana Santa Sólo por tiempo limitado puedes beneficiarte de estas ofertas especiales que propone eDreams IDEAL.ES Martes, 27 marzo 2018, 11:17

Acabamos de empezar la Semana Santa, pero puede darse el caso de que ya estés harto de capirotes, tambores, saetas y gente por cada zona por la que pasas intentando llegar a tu casa. En ese caso estoy seguro de que lo que vas a preferir para los próximos días es hacer un viaje a alguna ciudad en la que el recorrido de procesiones no sea la prioridad, ¿no es así?

Nada, ni te preocupes por el dinero. Sí, sé que normalmente los viajes suelen ser caros pero, ¿y si te digo que eDreams está ofreciendo vuelos por menos de 20 euros diversos destinos? No es ninguna broma, sólo tienes que hacer uso del código promocional eDreams de Descuentos Ideal y decantarte por alguno de los destinos que te vamos a proponer a continuación.

No obstante, no pierdas mucho en pensártelo, ya que se trata de ofertas muy limitadas, por lo que si no las aprovechas pronto puede ser que te quedes sin una plaza en estos vuelos. ¡El que avisa no es traidor!

1. Mallorca

Aprovechando el buen tiempo, ¿qué mejor que adelantarse al verano y darse el primer chapuzón del año? Ahora puedes hacerlo con el descuento de eDreams volando a Palma de Mallorca por sólo 9 euros, siempre y cuando cojas tu vuelo desde Valencia. En la isla podrás hacer infinidad de actividades, desde pasear por la Sierra de Tramontana hasta visitar la Ciudad Jardín o disfrutar del atardecer en Playa de Palma. ¡Tú decides!

2. Londres

Si tienes ganas de conocer en persona el famoso Big Ben o apreciar un cambio de guardia real, este es el momento perfecto para viajar a Londres, ya que podrás hacerlo tan sólo por 18 euros si haces uso del descuento de eDreams. Eso sí, el vuelo deberás cogerlo desde Madrid o bien desde Palma de Mallorca, donde te saldrá un poco más barato, 17 euros. Además de ver el Big Ben, no dudes en visitar el British Museum, la Abadía de Westminster o la Tower Bridge, ni tampoco pierdas la oportunidad de relajarte sobre la hierba de Hyde Park.

3. Roma

Nuestro tercer destino recomendado para estas ‘mini vacaciones’ es Roma, un lugar al que podrás volar desde tan sólo 15 euros si coges el vuelo desde Barcelona o Alicante. El increíble y tentador precio que te ofrece eDreams no es lo único positivo, y es que tendrías la oportunidad de conocer uno de los destinos más aclamados por turistas del mundo entero, Contempla el maravilloso Coliseo, echa una moneda y pide un deseo en la hermosa Fontana di Trevi o piérdete por las calles de Trastévere, entre otros fantásticos planes que te esperan en la ciudad italiana.