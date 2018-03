3 vestidos que viste en los Oscar y que son de Zara La marca del grupo Inditex fue la encargada de vestir al equipo que se encargó del 'backstage' de la gala IDEAL.ES Miércoles, 7 marzo 2018, 13:43

Los Premios Oscar son la mayor celebración del cine en el mundo. Una gala en la que se juntan las mejores estrellas del gremio y en la que podemos encontrar los mejores atuendos para inspirarnos para nuestros eventos de comunes mortales. ¿Quién no ha pensado en copiarle el look a Margot Robbie para esa boda que tiene en verano?

No obstante, los looks que lucen los artistas no son aptos para todos los bolsillos, o al menos no si no haces uso de los descuentos que te ofrecemos, pero al menos algunos de los modelitos que lucieron los miembros del backstage de la gala, sí, y es que de ellos se encargó Zara, una de las firmas más relevantes del grupo Inditex, que vistió a más de 500 personas.

Durante las pausas publicitarias pudimos ver en plano a estas personas que se encuentran normalmente detrás de las cámaras y estoy seguro de que le echaste un ojo a los tres vestidos que lucieron las chicas que formaban parte del equipo, vestidos que pronto podrías comprar en Zara, ya que aunque de momento no están a la venta, la firma española no ha descartado venderlos en un futuro. Ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido.

Los tres vestidos son oscuros, pero son muy diferentes entre sí. Mientras que la primera opción se trata de un vestido similar a un esmoquin negro cruzado y ajustado, el segundo vestido que nos encontramos se trata de un diseño negro satinado con una leve lazada en el escote, finalizando con una tercera opción clásica: un vestido de tirantes en color azul noche con escote de pico.

Esta colaboración supone un hito para la moda española, ya que es la primera vez que una firma textil de España viste al equipo de los Oscar.