5 vestidos perfectos para una boda o una comunión Comienza el periodo de bodas, bautizos y comuniones y estas son algunas de las alternativas más asequibles FRAN JUSTICIA Viernes, 18 mayo 2018, 08:40

¿Tienes algunos eventos en los próximos meses? Entonces lo que necesitas urgentemente ese atuendo perfecto que acapare todas las miradas, claro, en el buen sentido.

Precisamente me encuentro en tu misma situación y aunque (al menos a priori) un vestido no sea la mejor opción para mí, la solidaridad es una de mis características y por ello he encontrado algunos vestidos con los que creo que podrías aprobar la cita con nota. ¿Quieres conocerlos?

Los atuendos que he escogido los puedes encontrar en Ebay, donde la broma puede salirte además un poco más barata, claro, siempre y cuando hagas uso del cupón eBay de Descuentos Ideal. Hay modelos para todos los gustos, cortos, largos, con transparencias, con ornamentos… Yo te los presento y tú decides, ¿te parece?

1. Vestido Blush

La primera opción que te presento es un vestido blush en color blanco de corte ajustado y recto con cuello redondo y sin mangas. El mismo deja al descubierto la clavícula y el cierre lo lleva en la espalda. Además, posee detalles de costura en el frente y en la espalda. Su precio es de 74 euros.

2. Vestido corto cruzado

En esta ocasión te propongo un vestido rosa corto, con escote en V y cruzado. Ya no sólo por poseer uno de los tonos clave de la temporada es una alternativa más que razonable, sino que su precio, 24 euros, lo convierte en una opción perfecta para las que no quieren dejarse el bolsillo en el intento de ir perfecta a esa boda a la que nos han invitado a última hora.

3. Vestido corto simple

Este modelo destaca sin duda por su simpleza, lo cual no significa que no sea una más que buena opción para un evento como al que vas a asistir, y es que combinado con unos zapatos de tacón beige puede ser un 'outfit' ideal. El coral es otro de los colores de la temporada, así que ya tenemos un punto a favor con él. Su cierre con nudo en la espalda, sus mangas 3/4, el escote en V y los 49 euros que cuesta completan el resto de cualidades.

4. Vestido con plumas

Sin duda, este modelo es la opción más arriesgada que te voy a proponer. Se trata de un vestido palabra de honor con cintura marcada y ajustado, el cual destaca por un amplio detalle de plumas en el bajo. Una alternativa perfecta para las más arriesgadas que sale tan sólo 40 euros.

5. Vestido con vuelo

Lo he dejado para el último porque es (al menos para mí) la mejor alternativa para un evento como del que estamos hablando, ya que me parece moderno, elegante y en clara sintonía con las últimas tendencias de moda.

El rollo vintage a lo Massiel en Eurovisión queda genial, y